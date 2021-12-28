“Yılbaşı için tüm tedbirleri aldık”

Hizmet bölgesinde 3 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtan YEDAŞ, insanların yeni yıla enerji dolu girmeleri için görev başında olacak. Olağanüstü hava koşullarına rağmen kırsal bölgelere de şehir merkezi ile aynı kalite ve süreklilikte elektrik ulaştırmak için saha ve çağrı merkezi çalışanları mesaiye devam edecek. İşletmeler, şebeke yönetim merkezi, tüketici hizmetleri ve çözüm merkezi birimleri, en kısa sürede hizmet verecek şekilde vardiya planlarını oluşturdu. Kış hava şartlarının neden olacağı olumsuz durumlara karşı ilave ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Arıza onarım bakım çalışanları, tüketici hizmetleri çözüm merkezi birimi; 186, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 10 60 186 Whatsapp hattı, üzerinden tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamaya devam edecek.

“Tüm tedbirler alındı”

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yılbaşı gecesi çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazır olduğunu söyledi. Hasan Yasir Bora, "Yeni yıl gecesi oldukça yoğun bir enerji sarfiyatı olacak. Sorumluluk alanımız olan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde ekipler oluşturuldu. Yoğun enerji kullanımının olduğu bu geceden başarıyla çıkacağız. Bunun için tüm tedbirleri aldık. Bu vesileyle yeni yılın ülkemize ve tüm abonelerimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ederim” diye konuştu.