Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon

Bir “Milli Piyango” geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. ŞisalŞans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile çekilişi yapılacak olan yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

Güncel 01.12.2020, 22:24
117
Yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon

Bugüne kadar merkezi olarak basılarak bayilere ulaştırılan Milli Piyango biletlerini vatandaşlar ister gezici bayilerden isterlerse istedikleri numarayı oynayabilecekleri şans oyunları çekilişi (Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu) kuponu basılan bayilerdeki terminal makinelerinden oynanabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarının 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden açıklanacağını belirten ve biletlerin satışa sunulduğunu anlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, son dönemde şans oyunları bayilerindeki makinelere olan ilginin arttığını söyledi. Bu yıl yapılacak olan çekiliş için bilet basımına başladıklarını da anlatan Rıfat Umur, bu sistem ile vatandaşın istediği kadar numarayı kendi belirleyerek oynayabileceğini de hatırlattı.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@