Yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon
Bir “Milli Piyango” geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. ŞisalŞans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile çekilişi yapılacak olan yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.
Bugüne kadar merkezi olarak basılarak bayilere ulaştırılan Milli Piyango biletlerini vatandaşlar ister gezici bayilerden isterlerse istedikleri numarayı oynayabilecekleri şans oyunları çekilişi (Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu) kuponu basılan bayilerdeki terminal makinelerinden oynanabilecek.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarının 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden açıklanacağını belirten ve biletlerin satışa sunulduğunu anlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, son dönemde şans oyunları bayilerindeki makinelere olan ilginin arttığını söyledi. Bu yıl yapılacak olan çekiliş için bilet basımına başladıklarını da anlatan Rıfat Umur, bu sistem ile vatandaşın istediği kadar numarayı kendi belirleyerek oynayabileceğini de hatırlattı.
(Haber Merkezi)
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