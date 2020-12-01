Yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon

Bugüne kadar merkezi olarak basılarak bayilere ulaştırılan Milli Piyango biletlerini vatandaşlar ister gezici bayilerden isterlerse istedikleri numarayı oynayabilecekleri şans oyunları çekilişi (Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu) kuponu basılan bayilerdeki terminal makinelerinden oynanabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarının 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden açıklanacağını belirten ve biletlerin satışa sunulduğunu anlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, son dönemde şans oyunları bayilerindeki makinelere olan ilginin arttığını söyledi. Bu yıl yapılacak olan çekiliş için bilet basımına başladıklarını da anlatan Rıfat Umur, bu sistem ile vatandaşın istediği kadar numarayı kendi belirleyerek oynayabileceğini de hatırlattı.

(Haber Merkezi)