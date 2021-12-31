Yıl değişti, gündem yine COVİD -19 oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in15 binin üzerinde gazete, dergi, internet sitesi ve televizyon kanalındaki içerikleri taradığı bilgilere göre geçen yıl Koronavirüs ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan başlık olurken, bunu bu yılda devam ettirdi. Salgın ile ilgili son iki yılda 115 milyon 168 bin 714 haber içeriği tespit edildi. Çıktığı günden bu yana farklı başlıklarla gündemde kalmayı başaran COVID-19 geçen yıl bu zamanlarda aşının bulunmasıyla gündeme gelirken, bu yıl farklı varyantların çıkmasıyla gündemi meşgul etti.

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 286 milyon 515 bin 43’e ulaşırken, geçen yıl bu rakamın 75 milyon civarlarında olduğu kaydedildi. Türkiye’de günlük vaka sayıları günden güne değişkenlik gösterirken, güncel toplam vaka sayısı 9 milyon 443 bin 734 olarak saptandı.

2021’İN EN ÇOK KONUŞULAN BAŞLIKLARI

2021 yılının en çok konuşulan ikinci başlığı ise ülkemizde meydana gelen orman yangınları oldu. Ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan yangınlar 49 ili etkiledi. Yıl içinde ülkemizin kuzeyinde yaşanan sel felaketleri en çok konuşulan üçüncü başlık olurken, döviz kurunda yaşanan artış ve peşi sıra gelen zamlar en çok konuşulan bir diğer başlık olarak kayıtlara geçti. Marmara Denizi’nde görülen ve diğer bölgeleri de etkisi altına alan müsilajise (deniz salyası) en çok konuşulan beşinci başlık oldu.

(Haber Merkezi)

