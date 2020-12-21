Yıkımına başlanan binanın çatısında yangın çıktı
Çorum’da üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Güncel 21.12.2020, 11:30
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Kale Mahallesi'nde yıkımına başlanan 3 katlı binanın çatısında saat 10.30’da yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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