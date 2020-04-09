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Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Çorum Belediyesi, koronavirüse karşı cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Çorum Belediyesi, koronavirüse karşı cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürüyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 20:40
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına şehrin genelinde devam eden Çorum Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, Buhara ve Ulukavak Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü. Son koronavirüs yok oluncaya kadar ekiplerin kararlı bir şeklide çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden cadde ve sokakları yıkıyor, dezenfekte ediyor. Bugün de Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Çorum Özel Hastanesi civarında çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Evde kalarak kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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