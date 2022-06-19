Yiğitoğlu, Vestel mağazası açtı

İşletme Sahibi Atakan Yiğitoğlu, 160 metrekarelik alanda, beyaz eşya, küçük ev aletleri, akıllı ürünler, tablet, saat, bilgisayar gibi Vestel markası taşıyan her ürünü Çorumlulara sunduklarını belirterek, 15 gün süreyle açılışa özel indirimler uyguladıklarını, düğün setlerinde hediyeler verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin gurur markası olan Vestel’in 1300. Şubesini Çorum’da açtığını vurgulayan Atakan Yiğitoğlu, “Geniş ürün yelpazesi, bol çeşit, kaliteli hizmet ve servis ağımızla Çorumluların hizmetinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



(Uğur GÖRKEM)

