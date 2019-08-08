“Yetki belgesi olmayanlar ikinci el araç satamayacak”

Oto Galericileri Derneği Başkanı Yandık, yeni düzenlemeyle birlikte mesleki yeterlilik belgesi olmayan oto galerici esnafının, ikinci el araç alım-satımı yapamayacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan esnafa yetki belgesi almak için verilen geçiş sürecinin 13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle tamamlanacağını ifade eden Fahri Yandık, “Esnafımız bu tarihe kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda. 13 Ağustos 2019 tarihi itibari ile de Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden, noterlerden alım satım işlemleri yapılamayacak. Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan esnaf ve sanatkarlarımızın, 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak için başvuruda bulunmak zorunda” diye konuştu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığını, 6 ay olarak belirlenen geçiş sürecinin ise 1 yıl süreyle yeniden uzatıldığını, yani yönetmiliğin yürürlüğe girmesinin ardından belirlenen geçiş sürecinin 13 Ağustos’ta sona ereceğini dile getiren Yandık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile il müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

5 YIL GEÇERLİ

Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlığımızca gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlığımız tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

YETKİ BELGESİ ŞART

Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6'ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

160 BİN KİLOMETREYE KADAR EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU

Yönetmelik kapsamında ayrıca satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda ekspertiz raporu alınmak zorunda olacaktır. İkinci el otomobil ve motosikletin motor ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacaktır.

LİSE MEZUNU ŞARTI

Çorum Oto Galericileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Yandık, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmeciler için lise mezunu zorunluluğu getirildiğini de sözlerine ekledi.

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