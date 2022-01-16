Yetimleri sevindiriyorlar

Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, günlük harçlıklarını yetim çocuklar ile paylaşmaya devam ediyor.

Okul Müdürü Recep Celep, öğrencilerin “Her Sınıfın Bir Yetimi Var” sloganı kapsamında düzenlediği yardımlaşma etkinliğine devam edildiğini belirterek, bu sene birçok yetimin yüzünün güldürüldüğünü söyledi.

Gelir seviyelerinin üst düzeyde olmamasına rağmen ailelerin de bu kampanyaya maddi-manevi destek olmasının ayrı bir güzellik olduğunu kaydeden Celep, kampanyaya destek olup hayatta hiç tanımayacakları yetimlerin yüzlerinin gülmesini sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

