Yetersiz, ama umut verici!

Ülkemizin kuraklık riski yaşayan illerinin başında gelen ve gerçekten, tüm barajları dibe vurmuş olarak çok kurak bir yılı geride bırakmakta olan Çorum, son birkaç gündür, kar yağışları ile umutlandı.

Geçtiğimiz günlerde yağan kısa süreli kardan sonra, önceki gün de yine kısa süreli kar yağışı meydana geldi. Sabah ise Çorum, ince bir tabaka halinde de olsa karlı bir güne uyandı.

Kar yağışı, şu an itibariyle yeterli değil, ama kış mevsiminin karlı geçeceği yolunda umutları güçlendiriyor. Bilindiği gibi kar, yeraltı sularının ve dolayısıyla doğanın beslenmesi açısından büyük önem taşıyor.

(Haber Merkezi)

