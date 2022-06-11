“Yeter artık, kadın ölümlerini durdurun”

Çorum’da yaşanan son cinayetin yine yürekleri yaktığını belirten Doğan, “Binlerce kadının olduğu gibi bir kadının daha umutları, hayalleri, kahkahaları yarım kaldı. Ezgi Taşkıran Zavar ablasını korumak isterken zalimce katledildi. Katillerin, zalimlerin korunduğu bir ortamda Ezgi ile birlikte öldük biz de. Her gün azar azar değil çok ölüyoruz” dedi.

Başka bir ülke kurma hayaline giden yolu kadın haklarını tırpanlayarak açmaya çalışanlara “artık durun” dediklerini kaydeden Doğan, “Ezgi’ler ölmesin, analar ağlamasın diyoruz. “Görevinizi yerine getirin, kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmak için değil, mevcut yasaları uygulamak ve kadını yaşatmak için çalışın, yasalara dokunmayın uygulayın” ifadelerini kullandı.

“Muhafazakâr, demokrat, sol ya da liberal demeksizin, bütün politik çevrelere, herkese hatırlatmak isteriz ki, Türkiyeli kadınlar olarak bizler, öncelikle ve özellikle kendi bağımsız duruşumuza ve kendi dayanışmamızdan aldığımız güce güveniyoruz” diyen Doğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Hem yaşanmış uzak ve yakın tarihten hem de içinden geçmekte olduğumuz zamanlardan biliyoruz ki, kadınların ve feminist hareketin eşitlik mücadelesi, bütün toplumsal kesimlerin eşitlik mücadelesiyle kesişen en önemli demokratik mücadele alanıdır ve geleceği kuracak fikirlerden biridir. Bu ülkenin geleceğinde yer almak isteyen siyasi partilerin, toplumsal hareketlerin artık bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği kadınlar olmadan kurulamaz.

Eşit ve şiddetten uzak bir hayat için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Eşit, şiddetsiz, haklara saygılı bir hukuk devletinde yaşamak isteyen herkesi ayrımcılıkla mücadele etmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)

