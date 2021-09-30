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Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği toplandı
Güncel 30.09.2021, 22:54
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Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen ve Meclis toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, Amasya Valisi ve Birlik Başkanı Mustafa Masatlı’nın açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından Birlik Müdürü Mustafa Örgüt, Birliğin yürüttüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi. (Haber Merkezi)
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