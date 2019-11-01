Yeşilırmak Havzası acentelere tanıtılacak

YHKB Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığındaki toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve birlik personeli katıldı.

Toplantı, Birlik Başkanı Vali Dr. Osman Varol’un açılış konuşması ile başladı. Aylık cetvellerin tetkik edildiği toplantıda YHKB çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban ayrıntılı bir sunum yaptı.

Sunumunda birliğin yürüttüğü Yeşilırmak Havzası’nda yapılan kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla OKA Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı’na sunulan “TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi’’, “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi”nin 6. faaliyeti Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği kapsamında bölgeye gelecek acentalara Yeşilırmak Havzası’nın tanıtımına yönelik hazırlanan 12-17 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak “Yeşilirmak Havzasi Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu” programına ait yapılan ihalelerin bilgileri ve bölge destinasyon çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

(Volkan SINAYUÇ)