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“Yeşil Evden” yol gözüktü

Uzun zamandır Çorum'da kamuoyunun gündemini meşgul eden "yeşil ev" olarak bilinen yapının kamulaştırılmasının ardından tarih oluyor.

“Yeşil Evden” yol gözüktü

Uzun zamandır Çorum'da kamuoyunun gündemini meşgul eden "yeşil ev" olarak bilinen yapının kamulaştırılmasının ardından tarih oluyor.

04 Şubat 2020 Salı 15:58
“Yeşil Evden” yol gözüktü

Gazi Caddesi ile Fatih Caddesini birleştirecek yolun açılmasındaki en büyük engel olarak duran evde "yeşil ev"de yıkım için çalışmalar başladı. Uzun zamandır hem kamuoyunun gündemini meşgul eden evi kısa süre içerisinde yıkacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Karakeçili Yolunu en kısa sürede trafiğe açacak, hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Yolun açılması için yıkılması gereken 'yeşil ev'in kamulaştırılması hususundaki mahkeme kararının ardından hemen çalışmalarımızı başlattık. Arkadaşlarımız evde kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilecek malzemelerin sökümünü yapıyorlar. Hemen akabinde de Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz parselde bulunan ağaçların değerlendirmesini yapacak ve en kısa sürede burayı yıkarak yolu tamamlayacağız" dedi.

(Haber Merkezi)

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