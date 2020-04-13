“Yerli üretimin önemi bir kez daha görüldü”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ve yönetimini ziyaret etti.

Muhtarların ve köylünün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, CHP’nin korona virüs sürecince yaptığı çalışmalar, muhtarlara ve üretici kesime yönelik projeleri hakkında paylaşımda bulundu.

“TARIM VE HAYVANCILIKTA DA BİZ BİZE YETERİZ”

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan korona virüsün yerli üretimin önemini bir kez daha hatırlattığını, kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha yaşayarak öğrendiğimizi anlatan Tahtasız, “tarım ve hayvancılıkta ithalatın önüne geçilmelidir. İthalata verilecek parayı yerel üretime aktarırsak köylünün, çiftçinin ayakta kalmasını sağlamış oluruz. “Biz bize yeteriz” ilkesini tarım ve hayvancılık alanında da uygulamak durumundayız” dedi.

Tahtasız, çiftçinin mazotundan ÖTV alınmamasını, tarımsal ekim döneminden önce taban fiyatların açıklanmasını, üretim planlaması yapılmasını, toprağın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, sulanabilir arazilerin artırılmasını ve sulu tarıma geçilmesi için gerekli

yatırımların yapılmasını talep ederek, çiftçinin, üreticinin her yönüyle desteklenmesi ve sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

YERLİ TOHUMA GEÇİŞ YAPILMALI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, devletin çiftçilik yapmayan, tarla ekip biçmeyenlere tarım desteği vermemesini, desteklerin gerçek üreticilere, tarlayı işleyen köylüye verilmesini önerdi.

Tahtasız, Türkiye’nin bir an önce ithal tohumdan vazgeçerek yerli tohuma geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

“TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ AKSATILMADAN SÜRDÜRÜLMELİ”

Tarım işçileri için; gerek korona virüs sürecinde kırsal alanda çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri, gerekse sosyal güvencelerinin temini konusunda önlem alınmasını isteyen Tahtasız, bu süreçte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için köylüye ve üretici kesime yardımcı olunmasını talep etti.

Tahtasız, “Ziraat Bankasındaki tarımsal krediler 1 yıl faizsiz ertelenmeli. Her yıl alınan ekspertiz ücretleri 5 yılda bir alınmalı” şeklinde konuştu.

ÇORUM ÇİFTÇİSİ DE DESTEĞİ HAK EDİYOR

Tahtasız ayrıca 21 ile verilecek olan %75’lik tohum hibe desteğinin Çorum çiftçisine de verilmesi gerektiğini çünkü desteklenecek ürünlerin tamamının Çorum topraklarında çok rahat bir şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara, köylüye yakın ilgisinden dolayı Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)