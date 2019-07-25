“Yerel basınımız güçlü olursa bölge de güçlenir”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mustafa Üzel: “Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla ilimizin güzide basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Üzel, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Yerel basını güçlü olması, aslında bir bakıma o bölgenin de güçlü olması anlamına gelmektedir ki basınımızın yaptığı seviyeli yayın ve haberlerle bu gücünü göstermektedir. Basınımız, dilimizi kullanmadaki titizliği, haberleri ulaştırmadaki tarafsızlığı, eğitici sayfaları ve köşe yazılarıyla ilimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkılarını bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sürdürmektedir”

(Mehmet DALAR)