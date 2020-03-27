“Yerel basını ayakta tutacak güçlü bir desteğe ihtiyaç var”

Salgın hastalığın yerel basını derinden etkilediğini belirten Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Basın İlan Kurumu bir takım önlemler alıyor, ama bunların yeterli olmadığı görülüyor. Halkın haber alma hakkı çerçevesinde demokratik bir kamu görevini sürdürmekte olan basın emekçilerine, daha etkili ve ayrımsız destekler sağlanması gerekir.” dedi. Akın, sahada görev yapan basın emekçilerinin virüsten korunması için gereken önlemlerin alınması zorunluluğuna da dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, zaten zor şartlarda görev yapan basın mensuplarının, koronavirüs salgınının ardından çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Sahip çıkılmazsa, basın kuruluşlarımızın büyük çoğunluğu yayınını durdurmak zorunda kalacaktır. Oysa yerel basın, toplumun gözü, kulağı, sesidir. Varlıklarını korumalarına katkı sağlamak, herkes için demokratik bir görevdir.” ifadesini kullandı.

Salgınla birlikte pek çok işyerinin kapandığını, dolayısıyla gazete tirajlarının ister istemez gerilediğini, yine kapanan işyerlerinden ilan ve reklam da gelmediğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, kamu adına iş dünyasına sağlanan desteklerden yerel basının da tam olarak yararlandırılması gerektiğini, toplumun ise, yerel basını yaşatma konusunda daha duyarlı olmasını beklediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)