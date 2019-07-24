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“Yerel basın susarsa demokrasi biter”

CHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Basın Sözcüsü Av. Sadık Eral, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 157. sırada bulunmanın Türkiye’ye yakışmadığını bildirdi.

“Yerel basın susarsa demokrasi biter”

CHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Basın Sözcüsü Av. Sadık Eral, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 157. sırada bulunmanın Türkiye’ye yakışmadığını bildirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:51
“Yerel basın susarsa demokrasi biter”

“Atatürk’ün de ifade ettiği gibi en başta gazetelerimiz gerçekleri yazmaktan radyolarımız gerçekleri söylemekten, televizyonlarımız gerçekleri göstermekten korkmamalıdır” ifadelerini kullanan Eral, “Hiç kimse halkımızın demokrasiyi hak etmediğini, çağdışı bir düzende ezilmeyi horlanmayı hak ettiğini söyleyemez” dedi.

Basın özgürlüğünün demokrasi için olmazsa olmaz olduğunu belirten Eral, “Bunun için basın hür basın emekçileri özgür olmalıdır. Basının özgür olmasının en birincil güvencesi yerel basındır. Yerel basın halkımızla iç içe olan halkla birlikte yaşayan basındır. Yerel basın halkın atan nabzı, konuşan sesidir. Yerel basın susarsa halk susar, ardından demokrasi biter. Yerel basına sahip çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır” dedi.

ERAL VE ERZURUMLU’NUN ZİYARETİ

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Av. Sadık Eral ile Bilişim Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının Basın Bayramı’nı kutladılar.

(Esra ESEN)

Son Güncelleme: 25.07.2019 00:40
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