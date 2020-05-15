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Yerde yatan adamı görenler polisi aradı

74 yaşındaki alzheimer hastası adam 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:22
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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 1’inci Cadde üzerinde  gerçekleşti. İddiaya göre, alzheimer hastası olan Mehmet Karaaslan  isimli vatandaş 4'üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü. 


Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görenler polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olay yeri ekiplerinin ve   Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mehmet Karaaslan’ın cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:08
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