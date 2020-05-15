Yerde yatan adamı görenler polisi aradı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 1’inci Cadde üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, alzheimer hastası olan Mehmet Karaaslan isimli vatandaş 4'üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü.



Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görenler polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olay yeri ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mehmet Karaaslan’ın cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.