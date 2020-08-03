YEPAŞ TSE COVİD - 19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), pandemi sürecinde işverenlerin, Covid - 19 risklerini eksiksiz bir şekilde yönetmeleri ve gerekli önlemleri alarak çalışanlarının konu hakkında farkındalıklarını arttırmaları amacı ile bir kılavuz yayınlayarak, istenen şartları yerine getiren kuruluşlara “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” vereceğini duyurmuştu. Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan YEPAŞ, bu başarısını tescillemek amacı ile ‘Güvenli Hizmet Belgesini’ almak için TSE’ye başvurmuş, standart gerekliliklerine tam uyum sağlayarak elektrik perakende satış sektöründe ve bölgesinde Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk şirket oldu.

YEPAŞ’ ın temel değerleri arasında yer alan insan odaklı bakış açısıyla iş süreçlerini yürüttüklerini belirten YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Covid - 19 Salgını sonrasında tüm Dünya ve Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İlk vaka görülmesinin ardından şirket olarak mücadelemizi başlattık. Oluşturduğumuz eylem planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve tedbirlerimizi aldık. Covid - 19 Salgını ile mücadele günlerinde hem çalışanlarımız, hem müşterilerimizin sağlığını önemsedik ve tüm önlemlerimizi aldık. Sürekli iyileştirme ilkemizle çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlıklarını korumak, güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Ayrıca Akşam; “Gerek müşterilerimize gerekse tüm paydaşlarımıza güvenilir ve hijyenik bir ortamda, sağlık standartlarına uygun bir şekilde hizmet sağladığımızı göstermek ve bunu belgelendirmek adına salgının ilk gününden itibaren çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Elektrik Perakende Satış sektöründe Covid - 19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni ilk alan firma olarak liderliğimizi bu alanda da devam ettiriyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

