YEPAŞ, elektrik borcundan dolayı kesme işlemlerine ilişkin yeni düzenleme yaptı

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam tarafından yapılan açıklamada hem mevzuat değişikliği ile getirilen yeni uygulama hem de YEPAŞ tarafından elektrik borçları ve kesme işlemleri ile ilgili genel uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada “YEPAŞ tarafından pandemi süresi boyunca taksitlendirme, vade öteleme, kredi kartı ile ödeme gibi çeşitli kolaylıklar yapılarak müşterilere birçok çözüm sağlandı. Borçtan dolayı elektrik kesilmesi ile ilgili olarak müşterilerin elektrikleri kesilmeden borcun tahsilatına yönelik farklı ödeme seçenekleri sunularak mağduriyet yaşanmaması için çözümler oluşturuldu” denildi.

“BORÇTAN ELEKTRİK KESMEYE ÜÇ AY ERTELEME”

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Kesme süreçlerimizde yapılan optimizasyonla kesme işlem olumsuz sayılarımızı önemli ölçüde azalttık. Müşteri memnuniyetini öne alan bu anlayış içerisinde düzenlediğimiz süreçlerimiz sonucunda 2020 yılı kesme işlem adetlerimizin bir önceki yıla göre %53 azaldığını gördük. Artık elektrik kesme işlemi tahsilat konusunda bizim en son kullanmak istediğimiz opsiyon haline geldi.

Elektrik borcu bulunan müşterilerimizi yazılı ve dijital kanallarla elektrik borçları konusunda bilgilendirerek, fiziksel ödeme kanallarımızın yanında dijital tahsilat kanallarımızı oluşturarak, ücretsiz fatura tahsilat işleminin yapıldığı fiziksel kanallarımızın yaygınlığını artırarak tahsilat işlemlerimizi kolaylaştırdık. Bu durum hem kesme işlem sayılarımızın düşmesine sebep oldu hem de kesme sebebiyle oluşan müşteri şikâyetlerimizi azalttı.

EPDK’nın, yeni dönemde önceliğin müşteri memnuniyeti olacağı yönündeki sektörel vizyonuna paralel olarak oluşturulan bu anlayışla beraber Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bazı dezavantajlı gruplarla, şehit aileleri ve muharip/malul gazi ailelerinin elektriklerinin borç sebebiyle kesilmesi de belli şartlara bağlandı. Bu yeni uygulamaya göre meskenlerine ait elektrik abonelikleri kendi adlarına olmak şartıyla 65 yaş üstü tüketiciler, %40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu olan engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi ailelerinin elektrikleri üç ay boyunca kesilmeyecek.

Bununla birlikte faturalama uygulamamızda bir değişiklik yapılmayacak olup bu gruplar dahil tüm abone gruplarımızda mevzuata uygun olarak 25 - 35 gün aralığında aylık faturalama yapılmaya devam edilecektir.

Ayrıca, “65 yaş üstü tüketiciler , %40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu olan engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi ailesi abone grubundaki müşterilerimiz elektrik borçlarını ödemek istemeleri durumunda YEPAŞ’ın mevcut tüm tahsilat kanalları üzerinden ödeme işlemlerini yapabilecekler ancak borçların vadelerinde ödenmemesi durumunda ise 3 ay boyunca kesme işlemi yapılmayacaktır. Yeni uygulama belirtilen abone grupları için 3 aylık kesme işleminin ertelenmesi olup, aylık faturalama ve gecikme cezası uygulaması gibi süreçler ise devam etmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)