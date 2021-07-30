“Yenihayat ve Hatap’ta neredeyse su kalmadı”

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Diri, Çorum’un su sıkıntısı çekmemesi için Koçhisar projesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Toplantıda Çorum’daki barajların geçen yılla bu seneki doluluk oranlarına karşılaştıran bir tablo gösteren Diri, durumun hiç de iç açıcı olmadığını bildirdi.

Diri’nin verdiği tabloya göre, Yenihayat Barajı’nda geçen yılki doluluk oranı yüzde 29 iken bu sene yüzde 10, Çorum Barajı’nda yüzde 69’ken bu sene yüzde 21, Hatap Barajı’nda yüzde 37’yken bu sene yüzde 0, Koçhisar’da yüzde 60’ken bu sene yüzde 23.

Vali Mustafa Çiftçi de Yenihayat ve Hatap’ta su kalmadığını belirterek, su sıkıntısı yaşanmaması noktasında tüm kurumların üzerine düşen ne varsa yapması gerektiğini söyledi. (Murat SARIKOCALAR)

