Yeniden Refah’tan polise kutlama

Emniyet mensuplarını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, “Büyük bir özveri, sabır ve cesaretle ülkemizin dört bir yanında görev yapan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarını sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Yasin Gülere Teşkilat Başkanı Mustafa Özten ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)

