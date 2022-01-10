Yeniden Refah’ta sandık kurulu toplantısı
Güncel 10.01.2022, 20:13
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Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, sandık kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda bir konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, Çorum merkez ve köylerde sandık çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Partimize vatandaşlarımızın teveccühünü görüyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz” dedi.
Genel Teşkilat Başkanı MKYK üyesi Mustafa Barutcu ise sandık müşahitlerini tebrik ederken, yeni atanan Buharaevler Mahalle Başkanı Mücahit Akbay, Gülabibey Mahalle Başkanı Arif Yiğit ve Ulukavak Mahalle Başkanı Mustafa Genç'e görevlendirme belgelerini takdim ettikten sonra rozetlerini taktı. (Haber Merkezi)
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