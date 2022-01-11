Yeniden Refah’ın ziyareti

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, Teşkilat Başkanı Murat Taştemürlü, İl Sekreteri Akif Alagöz, Tanıtma Başkanı Ahmet Aslan, İl Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Kuşcu ve Ferhat Yeğen, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının gününü kutladılar, başarı dileklerini ilettiler. (Volkan SINAYUÇ)

