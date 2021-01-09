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Yeniden Refah’ın kutlaması
Güncel 09.01.2021, 00:18
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Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Özten, Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Gül, Selamet Derneği İl temsilcisi Ali Osman Tortum ve YRP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Yeniden Refah yöneticileri, ÇORUM HABER’in tüm çalışanlarına başarı dileğinde bulundular. (Haber Merkezi)
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