Yeniden Refah Partisi'nden Huzurevi ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gençlik kolları üyeleri Huzurevini ziyaret etti. Ziyarete Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kale Mahallesi'nde bulunan Atıl Uzelgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret eden gençler, kendilerini memnuniyetle karşılayan huzurevi yetkili ve sakinlerine teşekkür etti

Huzurevi sakinlerinin tek tek hatırını soran Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Ali Tufan, "Siz değerli büyüklerimiz, bugüne kadar ülkemize ve bizlere hizmet ettiniz. Artık sizlerin dinlenme zamanı. Bundan sonra bizler sizlere hizmet edeceğiz. Sizlerin her zaman yanında olacağız. Ayrıca siz değerli büyüklerimiz sadece anneler, babalar günü ve bayramlarda değil, her gün başımızın tacısınız. İnşallah bundan sonra daha sık sizleri ziyaret edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki geçmişine sahip çıkamayan geleceğine ümitle bakamaz. Sizler bizlerin geçmişisiniz ve her zaman tecrübelerinizden dolayı sizlerden öğrenecek çok deneyimler var" dedi. (Haber Merkezi)