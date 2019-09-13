Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

Yeniden Refah Partisi'nden Huzurevi ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gençlik kolları üyeleri Huzurevini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi'nden Huzurevi ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gençlik kolları üyeleri Huzurevini ziyaret etti

13 Eylül 2019 Cuma 21:41
Yeniden Refah Partisi'nden Huzurevi ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gençlik kolları üyeleri Huzurevini ziyaret etti. Ziyarete Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.  Kale Mahallesi'nde bulunan Atıl Uzelgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret eden gençler, kendilerini memnuniyetle karşılayan huzurevi yetkili ve sakinlerine teşekkür etti

Huzurevi sakinlerinin tek tek hatırını soran Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Ali Tufan, "Siz değerli büyüklerimiz, bugüne kadar ülkemize ve bizlere hizmet ettiniz. Artık sizlerin dinlenme zamanı. Bundan sonra bizler sizlere hizmet edeceğiz. Sizlerin her zaman yanında olacağız. Ayrıca siz değerli büyüklerimiz sadece anneler, babalar günü ve bayramlarda değil, her gün başımızın tacısınız. İnşallah bundan sonra daha sık sizleri ziyaret edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki geçmişine sahip çıkamayan geleceğine ümitle bakamaz. Sizler bizlerin geçmişisiniz ve her zaman tecrübelerinizden dolayı sizlerden öğrenecek çok deneyimler var" dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü
Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim