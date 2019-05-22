Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları’na yeni atama

Atama yazısını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan’dan alan Seda Özdemir, bu hareketin kalbinin kadınlar olduğunu ve bu anlayışla beraber yürüyeceklerini ifade etti. Milli Görüş davasını hep bir adım öne taşıyacak Rahmetli Nermin Erbakan gibi sabırla, sevgiyle, merhametle yanlarında yer alacak zafere inanmış Milli Görüş yolcularını beklediklerini belirten Özdemir, zaferin inananların olacağını ve yakın olduğunu söyledi.

Sakarya doğumlu olan Seda Özdemir Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yan dal olarak da Anadolu Üniversitesi Adalet mezunu. (Haber Merkezi)