Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85310
ALTIN
248.058
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.6916
EURO
6.7481

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları’na yeni atama

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları başkanlığına Seda Özdemir atandı

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları’na yeni atama

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları başkanlığına Seda Özdemir atandı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:27
Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları’na yeni atama

Atama yazısını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan’dan alan Seda Özdemir, bu hareketin kalbinin kadınlar olduğunu ve bu anlayışla beraber yürüyeceklerini ifade etti. Milli Görüş davasını hep bir adım öne taşıyacak Rahmetli Nermin Erbakan gibi sabırla, sevgiyle, merhametle yanlarında yer alacak zafere inanmış Milli Görüş yolcularını beklediklerini belirten Özdemir, zaferin inananların olacağını ve yakın olduğunu söyledi.

Sakarya doğumlu olan Seda Özdemir Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yan dal olarak da Anadolu Üniversitesi Adalet mezunu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hipertansiyona dikkat
Hipertansiyona dikkat
Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı
Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı
Arifegazili’de anneler unutulmadı
Arifegazili’de anneler unutulmadı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim