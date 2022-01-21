YENİDEN “BİSMİLLAH”
Güncel 21.01.2022, 23:25
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Çorum’un 5 yıldızlı gururu Anitta Otel, 20 günlük aradan sonra önceki gün kapılarını yeniden müşterilerine açtı.
Otelin yeniden hizmete girişi nedeniyle, arka bahçede kurban kesilip dua okundu. Törene, Irmakçılar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan katılamadıysa da, yakınları ve Irmakçılar A.Ş. Genel Müdürü Tolga Ozan Yılmaz hazır bulundu.
Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, ilk günden itibaren konaklama müşterilerinin gelmeye başladıklarını, resmi açılışın ise daha sonra yapılacağını bildirdi.
(Haber Merkezi)
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