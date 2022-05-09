Yeni yapılacak Ticaret Oto Merkezi için tapu alındı

Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık, galericilerin mevcut işyerlerinin ihtilaçlara cevap vermediğini belirterek, 105 dükkânın yapılacağı yeni oto galericiler sitesinin bulunduğu 40 dönümlük arsanın tapusunu aldıklarını kaydetti.

Son 2.5 yıllıda zor bir süreç geçirdiklerini belirten Yandık, tapuyu almada olsun, kamu yararı çıkarttırmada olsun meşakkatli bir süreç yaşandığını dile getirerek, “Sonunda mutlu olan Çorum Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi üyeleri oldu” şeklinde konuştu.

Yeni yapılacak oto galericiler sitesinin ismi “Ticaret Oto Merkezi” koyacaklarını anlatan Yandık, yapılacak olan dükkânlardan 84 adedinin oto galericilerine, 18 adedinin ise Belediye’ye ait olacağını söyledi.

1 ay sonra inşaata başlayıp 1 yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Yandık, “Gerçek oto galericiler sitesi burasıdır” dedi. (Haber Merkezi)

