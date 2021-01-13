Yeni otobüs durağında çalışmalar sona yaklaştı

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı açıklamada yeni merkez otobüs durağı için fiziki çalışmalarda sona gelindiğini aktardı. Yeni merkez otobüs durağının en kısa zamanda yeni yerinde hizmete geçeceğini vurgulayan Lemzi Çöplü, “Toplu taşıma duraklarımızın yeni yeriyle ilgili çalışmalarımız son noktaya gelmiş bulunmakta. Mevcut yerimizde asfaltımızı attık, fiziki düzenlemelerimizi yapıyoruz ve en kısa zamanda yeni durak olarak burayı kullanmaya başlayacağız. Klimalı duraklarımız ve satış noktalarımız da bütün merkez durak olan Saat Kulesi durağını buraya taşımış olacağız. Burada araçların giriş çıkışlarıyla ilgili herhangi fiziki bir sıkıntı yok. Buradaki çalışmalarımız son noktaya geldi. En kısa zamanda da durakların faaliyetine başlamış olacağız.” dedi.

OTOBÜSLER İÇİN AYRI ŞERİT

Trafiğin daha düzenli ve akıcı olması için büyükşehirlerde kullanılan uygulamaya benzer bir uygulama ile otobüsler için ayrı şerit belirlediklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Buraya girerken Recep Tayyip Erdoğan Caddesinden geçişlerle ilgili olarak biz hem bisiklet yolu yanında da otobüs yolu olarak düşündüğümüz bir alan belirledik. Büyükşehirlerde tramvay hattı, otobüs hattı olarak kullanılan özel bir alan gibi biz de burada bir alan ayırmış olduk. Otobüslerin burada trafiği tıkamadan giriş yaparak yolcusunu aldıktan sonra tekrar Gazi Caddesine katılımı sağlaması amacıyla 50 metrelik bir alanda yolu ikiye bölmüş olduk.” şeklinde konuştu.

Trafik sorunu yaşanmaması için araç sürücülerine de önemli sorumluluk düştüğünü dile getiren Çöplü, “Vatandaşlarımızdan otobüs yolu olarak belirlediğimiz alanlara park etmemelerini rica ediyoruz. Otobüslerin giriş ve çıkışlarıyla bağlantılı olarak hem hız kazanması hem de trafiğin tıkanmaması anlamında bu şekilde bir çözüm ürettik. Toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.