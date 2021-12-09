Yeni konsept: “Kafede Tiyatro”

Tiyatro Dördüncü Duvar ve Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, ülke genelinde İstanbul dışında pek yaygın olmayan “şiir sokakta, tiyatro sokakta” gibi organizasyonları Çorum’a getirdiklerini söyledi.

Çorum’da daha önce bir çok ilke imza atan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın bu konuda da öncü olduğunu söyleyen Özgür Pehlivan bu kez de bir tiyatro oyununu Devlet Tiyatro sahnesinden çıkararak ilimiz ile çevre illerin çeşitli kafe ve restoranlarında kuracakları meydan sahnelerle seyirci ile buluşturacaklarını açıkladı.

İstanbul’da daha önce “şiir sokakta, tiyatro sokakta” gibi sloganlarla sanatı halkın ayağına götüren organizasyonlar yapıldığını hatırlatan Pehlivan, gerek ortam, gerek ambians olarak oyuncuların özel çalışmasını gerektiren bir performans sergileyecekleri programın ilimizde 15 Aralık 2021 günü saat 20.00’de Gezgin Hattuşa Kafe’de yapılacağını vurguladı.

“12 Angry Man” filminden uyarlanan “12 Öfkeli” oyununun kafede tiyatroseverlerin beğenisine sunulacağını söyleyen Özgür Pehlivan, tüm Çorumluları bu eşsiz performansı tecrübe etmeye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

