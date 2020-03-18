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“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanları için hazırlanan yeni döner sermaye yönetmeliğinin adil olmadığını dile getirdi.

“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanları için hazırlanan yeni döner sermaye yönetmeliğinin adil olmadığını dile getirdi.

18 Mart 2020 Çarşamba 20:00
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”

Yeni yayınlanan yönetmelikle Sağlık-Ser olarak uzun süredir mücadele verdikleri ek ödeme iyileştirme talebini karşılamadığını belirten Ahmet Saatcı, bu yönetmeliğin çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırladığını ve bu düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliğin tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirten Saatcı sendikanın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususunun gerçekleşmesini memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bu artışla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğindeki değişiklik beklentilerinin arttığını da belirten Saatcı, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında işbirliğine katkı sunması gereken yeni yönetmeliğin beklentileri boşa çıkardığını da anlattı.

Saatcı, “Yayınlanan yönetmelik sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT’taki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır. Sendikamız tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmesini esas alan öngörülebilir, dengeli, mali haklarda iyileştirme ve memnuniyeti sağlayıcı bir ek ödeme model önerisi; ilgili taraflarla paylaşılmış ancak bu önerinin dikkate alınmadığı görülmüştür.

Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır. Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin, bu adımı atması temel talebimizdir. Bakanlık bu haklı talebi ivedilikle gündemine alarak yönetmeliği revize etmelidir.

Sağlık-Sen olarak; yürürlüğe 1 Nisan 2020 tarihinde girmesi planlanan yönetmeliğin tüm sağlık çalışanlarını memnun edecek şekilde revize edilmesini talep ediyor ve hukuki zemin başta olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde mücadelemizin her platformda devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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