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Yeni Clio görücüye çıkıyor

Türkiye’nin otomotiv devlerinden Renault’un beşinci nesil Clio’su bugün Çorum’da görücüye çıkacak.

Yeni Clio görücüye çıkıyor

Türkiye’nin otomotiv devlerinden Renault’un beşinci nesil Clio’su bugün Çorum’da görücüye çıkacak.

15 Şubat 2020 Cumartesi 00:47
Yeni Clio görücüye çıkıyor

Yeni Renault Clio bugün saat 13.30’da Ankara yolu üzerindeki Renault yetkili satıcısı Sima Otomotiv’de düzenlenecek lansman ile vatandaşların beğenisine sunulacak.

Sima Otomotiv Satış Müdürü Alper Cengiz, B-HB segmentinin gözde modellerinden Clio'nun yeni nesil versiyonunu otomobil tutkunlarının beğenisine sunacaklarını belirterek tüm Renault tutkunlarını etkinliğe davet etti.

“Bugüne kadarki en iyi Clio” sloganıyla tanıtılacak olan yeni aracın ülkemizde üretimi yapılarak Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışa sunulacağını belirten Cengiz, bugün saat 13.30’da yapılacak kokteyl ile başlayacak tanıtımın iki gün süreceğini, Yeni Clio 5’i yakından görmek, test etmek ve detaylı bilgi almak isteyenleri Renault Sima Otomotiv Plaza’ya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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