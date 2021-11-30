Yeni çiğ süt alım fiyatı belirlendi
Çorumlu süt üreticilerinin merakla beklediği yeni çiğ süt alım fiyatı belli oldu. Çiğ süt, 8 Aralık 2021 tarihinden itibaren üreticiden litresi 4.70 liradan alınacak.
Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “8 Aralık 2021’den itibaren çiğ süt fiyatı 4.70 TL/Litre. Devlet desteği ise ilave 0.20 TL/Litre. Belirli bir tarih için geçerli olmayacak. Parite 1.1’e düştüğü zaman tekrar toplanılacak” dedi.
SÜT ÜRETİCİLERİ
ÇAĞRI YAPMIŞTI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, süt üreticilerini temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği geçtiğimiz hafta çiğ süt fiyatının 4 lira 95 kuruşa çıkarılmasını istemişti.
(Volkan SINAYUÇ)
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