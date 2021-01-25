“Yeni bir tarih yazılıyor”

1960 ihtilalinden sonra Türkiye’de siyasetin genel olarak merkez-sağ veya merkez-sola indirgendiğini, inişli ve çıkışlı bir seyirle 28 Şubat’ın zinde güçlerinin vesayet ortamında 2000’lı yıllara gelindiğini belirten Vargeloğlu, “2002 yılında AK Parti, toplumun beklentilerine karşılık verecek reformist vizyonla ve programla kuruldu. Ülke her yönüyle bir kalkınma hamlesini başlattı. Ancak zaman içinde AK Parti’de yöneticilerin bireysel tercihlerinin devlet aklının önüne geçmesiyle ortak akıl kayboldu, yönetimde ehliyet ve liyakat gözetilmedi, hak, hukuk, adalet kavramları unutuldu, kuruluş ilkelerinde hızla uzaklaşıldı” dedi.

Yeni kuşağın, iktidarın ayrıştırıcı, güven vermeyen, çatışmacı politikalarına artık inanmadığını dile getiren Vargeloğlu, “AK Parti artık telafisi ve dönüşü olmayan bir evrilme yaşıyor. Siyasetin daraltılmış çıkmaz sokağında, yönetimde söz sahibi ittifak açısından yolun sonu gözükmüştür” ifadelerini kullandı.

“YENİ DÖNEM DEVA DÖNEMİ”

Deva Partisi’nin siyaseten son yılların yaşanmışlıklarının acı tecrübesiyle, milletin ısrarlı talebi ve davetiyle kurulduğunu belirten Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Deva Partisi, alternatif söylemleri olan, umut aşılayan, inandırıcı olan, insanlarımıza dokunan, yanlarında olan, gönüllerde yer bulan, sürekli iletişim kanallarını kullanan, defansta kalmayan merkezi ana akım siyaset yapan ve iktidara yürüyen bir partidir.”

“YENİ BİR TARİH YAZMAK ADINA”

“Deva Partisi; milli mücadele ruhuyla, hayatın bütün sorunlu alanların da toplumsal talebi karşılayacak, gücünü milletinin irfanından alan, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, yeni bir konsept, yeni bir dönüşüm projesiyle, yeni bir tarih yazan kadro hareketidir.

Korku ikliminde umutları tükenmiş, gelecekle ilgili endişeli, kaygılı bir halka, özgürlükçü ümit siyasetiyle herkesi kucaklayan, hayatın tüm sorunlu alanlarında kapsayıcı, sahici çözümler üreten, güven telkin eden, aldanmayan, aldatmayan, tüm bunları katılımcı bir anlayışla çözmeyi benimseyen duyarlılıkla dertlerine Deva olmaya namzettir.

Devletin tüm imkânlarını ellerinde tutanlar, her eylemlerini, güçlü iletişim imkânlarıyla, sosyal hayatı felç eden kirli bilgilerle, halka ulaştırılmasının avantajlarını, parmaklarını halkın gözüne sokarak kullanmaya, aldatmaya, yanıltmaya çalıştılar.

Geldiğimiz nokta itibariyle ekonomik zorluklarla boğuşan halkımız; ülke gerçekleriyle uyumlu üretimle birlikte, adil bir istihdam sağlayacak, adalet, özgürlük, demokrasi ve eşitlik gibi ilkeleri gerçekten uygulayacak Deva Partisi’nin yazacağı yeni tarihi ile buluşacaktır.

Bu arzu yakın zamanda mutlaka karşılık bulacak ve acımasız düzenin sancıları son bulacaktır.” (Haber Merkezi)

