“Yeni bir sayfa açacağız”

Merhum Prof.Dr. Haydar Baş, siyaset yaşamı boyunca Atatürk ilkeleri ile Müslümanlığın çelişmediğini ve Atatürk’ün, kimileri tarafından iddia edildiği gibi “din düşmanı” olmadığını savunmuş, bunu “Hoş Geldin Atatürk” isimli kitabında kanıtlarıyla ortaya koymuştu.

Prof.Dr. Haydar Baş’ın yeğeni ile evli olan, İstanbul’da mimarlık firması sahibi hemşehrimiz, İnş. Yük. Müh. Ömer Karakuş, birlikte büyüdüğünü söylediği Genel Başkan Hüseyin Baş’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri. Rahmetli Haydar Baş’ın yetiştirdiği Ömer Karakuş, kendisi gibi MYK Üyesi olan babası, Beyin Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Murat Karakuş, BTP Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık ve Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

BTP İl Kongresi’nin 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 11+.30’da Anitta Otel’de yapılacağını ve kongreye Genel Başkan Hüseyin Baş’ın da katılacağını belirten Ömer Karakuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda merhum Haydar Baş’ın fikirlerine ve çizgisine ihtiyaç olduğunu belirterek, BTP’nin Atatürk’e gerçek manada sahip çıkan parti olduğunu vurguladı. Karakuş, 17 Ekim’deki kongre ile Çorum’da yeni bir sayfa açacaklarını da sözlerine ekledi.

(Taner ŞİMŞEK)

