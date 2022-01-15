Yeni Başhekim Sinan Zehir
Güncel 15.01.2022, 11:13
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimlik görevine Doç. Dr. Sinan Zehir’in getirildi öğrenildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev süresi dolan Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin yerine Doç. Dr. Sinan Zehir’in atandığı öğrenildi. Zehir, daha önce de hastanede başhekimlik görevini yürütmüştü.
Sinan Zehir’in kısa süre içerisinde göreve başlayacağı açıklandı. (Haber Merkezi)
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