Yeni balya makinesi Çorumlu üreticiyle buluşturuldu

Çorum ilinde ilk ve tek olan 200 kg-400 kg arasında büyük kare balya yapabilme özelliğine sahip Balya makinesi Çorumlu üreticilerle buluşturuldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, konuya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada günlük 1000 dönüm alanda balya yapabilme kapasitesine sahip olan yeni balya makinesinin Çorum dışında başka illere de hizmet vereceğini vurguladı.

Sarı ile Kaya, balya makinesinin Çorumlu üreticilere daha ucuza hizmet vereceğini, bu nedenle üreticilere hayırlı olmasını da dilediler.

(Volkan SINAYUÇ)