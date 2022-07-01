Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret zammı için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye ekonomik tuzaklara rağmen ekonomik programını başarıyla uygulamaktadır. Küresel ekonomik dengeler nedeniyle yeni bir durumla karşılaştık. Kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak bu durumu yaşadık. Tüm dünyanın en öncelikli sorunu da budur. Ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklıdır. Ancak ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Yatırım, istihdam ve büyüme esasına dayalı ekonomi programımız uyguluyoruz. Terörle mücadelede çok iyi seviyeye geldik. Ekonomik olarak da ülkemizi küresel fırtınadan en az zararla çıkartma niyetindeyiz. Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de imkanlarını herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. Asgari ücret komisyonumuzun çabalarıyla emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi bir tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Bu yükü işverenin üzerine de yıkmadık. Tüm maaşların asgari ücretler kadar aldığımız vergileri almaktan da vazgeçtik. Bakanlığımız talimatımızla asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Çalışma sonunda yeni bir asgari ücret belirledik. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yaparak, yeni asgari ücreti net 5 bin 500 lira olarak belirledik. İşverenlere de 100 TL olarak destek verilecektir” dedi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretten vergi alınmamaya devam edeceğini vurgularken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise rakam konusunda tüm imkanlarını zorladıklarını ve üçlü mutabakata vardıklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)