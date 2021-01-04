“Yeni adres kayıt sisteminin 1 Şubat’ta bitirilmesi hedefleniyor”

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen köylerdeki kapı numaralarının resmi kurumlarla olan uyuşmazlığına ilişkin hazırlanan rapor görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, “Şuan kullanılmakta olan adres kayıt sistemi, TÜİK tarafından 2006 yılında köylerde keşif yapılarak hazırlanmış sözel kayıtlardan oluşmaktadır. Söz konusu adres kayıtları, coğrafi ve mekânsal bilgileri içermemesi sebebiyle bir yapıya birden fazla adres oluşturulabilmekte ya da adresi oluşturulmamış yapılar tespit edilememektedir” dedi.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından eksikliklerin giderilmesi için mekânsal adres kayıt sistemi hazırlandığını ve 31.12.2015 tarihinde Aselsan ile sözleşme imzalanarak söz konusu projenin iş tesliminin yapıldığını belirten Nalçacı, “İlimizde söz konusu proje kapsamında adres kayıtlarının yenilenmesi çalışmalarına 01.03.2020 tarihinde başlanılmış olup, 01.02.2021 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

İlimizde proje kapsamında 759 adet köy ve bağlı sınırları, 225.349 adet yapı, 102.446 adet yol ve sokak kayıtlarının mekânsal verileri coğrafi bilgi sistemleri veri yapısında öz nitelik bilgileri ile beraber hazırlanmış olup, yaklaşık 20 bin yapı verisinin sisteme eklenmesinden sonra idaremiz sorumluluk alanlarında proje bitirilerek devreye alınma işlemleri yapılacaktır.

Mekânsal adres kayıt sistemi ulusal adres veri tabanına entegre olarak her bir yapıya özel 9 hanelik adres kodu tanımlanacaktır. Örneğin herhangi bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaptınız ve siparişlerinizin teslim edileceği adresinizi verirken bu kodu kullandınız. Kargo şirketleri bu kod ile evinizin hassas konum bilgisine, kat ve daire numarasına hatta yapının fotoğraflarına kadar bütün bilgilere erişim sağlayabilecek ve hizmetlerde doğruluk hız ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)