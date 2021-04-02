Yeme-içme yerlerine yönelik denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kontrollü Normalleşme" döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci"nin başlatıldığı hatırlatılan genelgede, ülke genelinde yeme-içme yerlerine yönelik bugün gerçekleştirilecek denetimlerle hususlara yer verildi.

Buna göre, yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerine yönelik olarak bugün tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinasyonunda azami ekip ve denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla yapılacak tematik denetimler, gün boyu sürecek.

Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek. Meslek odalarının denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecek.

Denetimlerde iş yerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere iş yerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası), yüzde 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeni planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu iş yerlerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu iş yerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecek.

İş yerleri sahipleri ve çalışanları ile vatandaşları, kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde gerekli idari işlem tesisinden kaçınılmayacak.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler, İl-İlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) anlık olarak girilecek ve sonuçlar, İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecek.