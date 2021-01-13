Son Dakika

YEKA yarışması başvuruları Mart’ta

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihinde alınacak

Güncel 13.01.2021, 19:29
22
YEKA yarışması başvuruları Mart’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 36 ilde toplam 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 mini YEKA yarışması için daha önce 18-22 Ocak olarak duyurulan başvuru tarihleri ertelendi. Bu kapsamda, güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

Ayrıca, her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 35 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.

(AA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
yer yer hafif yoğunluklu yağış
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:55
Öğle 12:54
İkindi 15:20
Akşam 17:42
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@