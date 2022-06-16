YEDAŞ’tan karne hediyesi
YEDAŞ sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde bulunan milli eğitim müdürlüklerine bağlı okullara toplam 33 bilgisayar laboratuvarı açarak toplamda 459 bilgisayar, bilgisayar masası ve sandalyesi hediye ederek öğrencilerin kullanımına sundu.
Güncel 16.06.2022, 11:38 16.06.2022, 11:41
71
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek bu yönde projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Bora, “Hizmet vermiş olduğumuz 5 ilde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda ihtiyacı olan okullara bilgisayar hediye etmeye karar verdik. Okullarda eğitim gören tüm öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimize karne hediyesi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle bilgisayar laboratuvarları yeni eğitim ve öğretim yılında kullanıma hazır olacak” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31