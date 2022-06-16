YEDAŞ’tan karne hediyesi 

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek bu yönde projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Bora, “Hizmet vermiş olduğumuz 5 ilde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda ihtiyacı olan okullara bilgisayar hediye etmeye karar verdik. Okullarda eğitim gören tüm öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimize karne hediyesi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle bilgisayar laboratuvarları yeni eğitim ve öğretim yılında kullanıma hazır olacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

