YEDAŞ’ın Ar-Ge başarıları ödüllendirildi
YEDAŞ, düzenlediği AR-GE Proje yarışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Güncel 23.03.2021, 10:11
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YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı ‘inovasyon’ başlığı altında gerçekleştiriyor, tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz” dedi.
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, Ar-Ge ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi. (Haber Merkezi)
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