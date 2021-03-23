YEDAŞ’ın Ar-Ge başarıları ödüllendirildi

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı ‘inovasyon’ başlığı altında gerçekleştiriyor, tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz” dedi.

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, Ar-Ge ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi. (Haber Merkezi)