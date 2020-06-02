YEDAŞ'tan "sokak lambası" açıklaması
Çorum'da sokak lambalarının, aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemde meydana gelen teknik arıza nedeniyle gündüz de yanmaya devam ettiği bildirildi.
Güncel 02.06.2020, 02:32
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YEDAŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemde "donanım" kaynaklı arıza meydana geldiği belirtildi.
Arıza nedeniyle sokak aydınlatma tesislerinin bazılarının gündüz de yanmaya devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Sorunun çözümü konusunda uzmanlarımız tarafından yoğun bir çalışma, ara vermeden sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadesine yer verildi.
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