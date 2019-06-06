YEDAŞ iş sağlığı ve güvenliğini etkinliklerle anlattı

Hem saha hem de ofis çalışanlarını, iş kazalarından korumaya, güvenli bir ortam sağlamaya özen gösteren YEDAŞ, farkındalık çalışmalarıyla güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına özen gösteriyor. Geniş ve zorlu bir coğrafyada uzun yıllar önce tesis edilen şebekenin bakım onarım ve yeni şebeke tesisini gerçekleştiren YEDAŞ, arıza onarım bakım ekiplerini, her türlü kazaya karşı korumak için gerekli bütün önlemleri alıyor.

Bu farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Genel Müdürlük otopark alanında İş Sağlığı ve Güvenliği etkinlikleri düzenledi. Farklı birçok aktivitenin olduğu organizasyona çalışanlar, öğrenciler ve vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar, etkinlikte iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin kullanımı, ilkyardım uygulamaları, yüksekte çalışma, emniyet kemerinin önemi gibi konuları eğlenceli etkinliklerle öğrenme fırsatı buldu. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, Kişisel Koruma Donanımların faydalarını, kullanım alanları ve pratik kullanımını anlattı. Yüksekten düşme ve arka maruz kalma gibi kazaları ve sonuçlarının yansıtıldığı VR uygulaması büyük ilgi gördü. Hem yetişkinler hem de çocuklar yüksekte çalışma ve panoda çalışma sırasında kullanılacak kişisel koruyucu donanımları deneyimleyerek öğrenmekle birlikte, kurallara uyulmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuzlukları uygulamada görme fırsatı buldular. Çalışanlar, çocuklar yüksekte çalışma eğitmeninin yönlendirmesiyle güvenlik önlemlerini alarak yükseğe tırmanmanın keyfini yaşadılar. Kemer ve baretlerini takan çocuklar ip üzerinde güvenle yürüdüler.

YEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık oluşturulması, kurallara uyulmasının sağlanması için çalışanları arasında slogan; çocuklar arasında resim yarışması da düzenledi. Farklı uzmanlık alanlarına sahip yöneticiler ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, sloganları ve resimleri değerlendirerek en iyi 3 sloganı ve resimleri belirledi. Dereceye giren kişilere İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliğinde yöneticiler tarafından ödülleri verildi. (Haber Merkezi)