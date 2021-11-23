YEDAŞ araç filosunu güçlendirdi

İş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren YEDAŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü Murat Kılıç, “YEDAŞ olarak sektöre entegre etmiş olduğumuz Yeni Nesil Filo Yönetimi Sistemi ile tüm filo operasyonlarının tek merkezden yönetilmesini sağlıyoruz. Yeni Nesil Filo ile trafik kazalarını asgari, sürücü performansını ise azami seviyeye getirerek sürücü verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitimler ile çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Filo süreçlerinin etkin yönetimi ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Sepetli vinçler, yüksek alanlarda güvenli ve kolay çalışmaya uygun olarak geliştirilen araçlardır. Teknolojik donanımıyla dikkat çeken, yüksek metrelere ulaşabilen ve insanların riskli bölgelerde güvenli şekilde çalışmasını sağlayan araçları filomuza takviye ederek filomuzu güçlendirdik” dedi. (Haber Merkezi)

