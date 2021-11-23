YEDAŞ araç filosunu güçlendirdi
YEDAŞ, saha süreçlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yürütmek için tasarım ve teknik açıdan tam donanımlı araçlarla filosunu yenileyerek güçlendirdi.
İş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren YEDAŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü Murat Kılıç, “YEDAŞ olarak sektöre entegre etmiş olduğumuz Yeni Nesil Filo Yönetimi Sistemi ile tüm filo operasyonlarının tek merkezden yönetilmesini sağlıyoruz. Yeni Nesil Filo ile trafik kazalarını asgari, sürücü performansını ise azami seviyeye getirerek sürücü verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitimler ile çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Filo süreçlerinin etkin yönetimi ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Sepetli vinçler, yüksek alanlarda güvenli ve kolay çalışmaya uygun olarak geliştirilen araçlardır. Teknolojik donanımıyla dikkat çeken, yüksek metrelere ulaşabilen ve insanların riskli bölgelerde güvenli şekilde çalışmasını sağlayan araçları filomuza takviye ederek filomuzu güçlendirdik” dedi. (Haber Merkezi)
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|25
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|25
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|12
|20
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|12
|19
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|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
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|13
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|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
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|13
|10
|19. Balıkesirspor
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|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
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|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
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|20
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|12
|19
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|12
|17
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|12
|17
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|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
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|13
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|12
|9
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|12
|6
|Takımlar
|O
|P
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|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
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|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
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|20
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