YEDAŞ'a bir ödül daha
Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kurumlarından 300' den fazla bilgi teknolojileri yöneticisinin bir araya geldiği 13. International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Zirvesi 13-14 Mayıs tarihlerinde Sapanca’da düzenlendi. Bu sene 68 kurumdan, toplam 260 projenin yarıştığı IDC CIO Awards ödüllerinde YEDAŞ'ın, YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Modeli projesi, 150 kişilik jüri tarafından değerlendirme sonucu, “Best IT Cost Efficency Project of the Year” dalında ödüle layık görüldü.
YEDAŞ'A TAM NOT
YEDAŞ'ın 5 ilde 3 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, “Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programında layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heyecanlandırmıştır” diye konuştu.
“YEDAŞ, ‘ROL MODEL’ ŞİRKET OLMANIN TEMELLERİNİ ATIYOR”
YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, “Sadece Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin değil, Avrupa’nın da dikkatle izlediği ve rol model bir şirketin temellerini attık. Kurumsal hedeflerimize varmak için çalışmalı, öğrenmeliyiz. Amacımız ölçülebilir, şeffaf ve yönetilebilir olmaktır” dedi. (Haber Merkezi)
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|O
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|48
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|35
|48
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|35
|46
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|45
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|45
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|41
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|35
|38
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|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
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|70
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|37
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|56
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|48
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|37
|23
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|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
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|68
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