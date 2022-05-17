YEDAŞ'a bir ödül daha

YEDAŞ'A TAM NOT

YEDAŞ'ın 5 ilde 3 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, “Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programında layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heyecanlandırmıştır” diye konuştu.

“YEDAŞ, ‘ROL MODEL’ ŞİRKET OLMANIN TEMELLERİNİ ATIYOR”

YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, “Sadece Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin değil, Avrupa’nın da dikkatle izlediği ve rol model bir şirketin temellerini attık. Kurumsal hedeflerimize varmak için çalışmalı, öğrenmeliyiz. Amacımız ölçülebilir, şeffaf ve yönetilebilir olmaktır” dedi. (Haber Merkezi)

