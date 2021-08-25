Yaz Kur’an kursu öğrencilerine ikram

Sungurlu Belediyesi, yaz aylarında çocuklar için açılan Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yılda unutmayarak meyve suyu ve çikolata ikram etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatlarıyla, ilçede yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara ikramda bulunuldu.

Sungurlu Belediye Başkan Vekili İsmet Gülünay ve Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, mahalle camilerini ve kurs yerlerini ziyaret ederek meyve suyu ve çikolataları dağıttı.

(Haber Merkezi)

