Yaz aylarının korkulu rüyası geri döndü! Kene bir can daha aldı

Kastamonu'dan kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaz aylarının korkulu rüyası olarak bilinen kene ısırmaları, yeniden kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Çorum'da yaşanan kene ısırması vakasının ardından yeni bir vaka haberi de Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen kadın, daha önce yaşanan vakalar kadar şanlı olamadı. Talihsiz vatandaş yaşamını yitirdi.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDI

Tosya ilçesi Suluca köyünde yaşayan Zeliha Suluca (64), yaklaşık bir hafta önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Tosya Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Suluca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Suluca'nın cenazesi köyünde toprağa verildi.